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أجواء متقلبة.. درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

الأربعاء، 15 مارس 2023 01:00 ص
أجواء متقلبة.. درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل 19 مارس 2023، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 19 مارس 2023 كما يلى:

الأربعاء 15 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11.
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16.
 
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10.
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى  12.
 

الخميس 16 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 14.
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 13.
 
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12.
 
جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى  17.

الجمعة 17 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 13.
 
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11.
 
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16.
 
شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12.
 
جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 14.

السبت 18 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12.
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11.
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11.
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  14.
 

الأحد 19 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12.
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11.
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15.
 
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11.
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى  14.

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