اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 07:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

%88 من القراء يؤيدون انتشار سيارات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق

الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:24 ص
%88 من القراء يؤيدون انتشار سيارات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق الاستطلاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين؟"، أيد غالبية القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين.
 
وأيد 88% من القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين، بينما عارض 12% من القراء مطالب انتشار سياربات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين.
 

 

 


استطلاع

القراء

اليوم السابع

الأحوال المدنية

الوثائق المميكنة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة