%88 من القراء يؤيدون انتشار سيارات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق

في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين؟"، أيد غالبية القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين.

وأيد 88% من القراء مطالب انتشار سيارات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين، بينما عارض 12% من القراء مطالب انتشار سياربات الأحوال المدنية في الشوارع لاستخراج الوثائق الممكينة للمواطنين.