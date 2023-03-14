7 طرق للحفاظ على صحة الكلى.. لا تدخن وحافظ على نشاطك

ايناس البنا

قد يساعد الحفاظ على نمط حياة نشط واتباع نظام غذائي صحى في منع مشاكل الكلى، لكن هناك عوامل معينة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتلف الكلى أو المرض. الكلى هي أعضاء بحجم قبضة اليد تقع في الجزء السفلي من القفص الصدري، على جانبي العمود الفقرى، تؤدى عدة وظائف، والأهم من ذلك أنها تقوم بتصفية الفضلات والمياه الزائدة والشوائب الأخرى من الدم. تُخزَّن هذه الفضلات في مثانتك وتُطرد لاحقًا عبر البول.

بالإضافة إلى ذلك، تنظم الكلى مستويات الأس الهيدروجيني والملح والبوتاسيوم في جسمك، كما أنها تنتج هرمونات تنظم ضغط الدم وتتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

الحفاظ على صحة الكلى أمرً مهم لصحتك العامة ورفاهيتك العامة، من خلال الحفاظ على صحة كليتيك، سيقوم جسمك بترشيح وطرد النفايات بشكل صحيح وإنتاج الهرمونات لمساعدة جسمك على العمل بشكل صحيح.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في الحفاظ على صحة كليتيك وفقا لموقع " healthline"

1. حافظ على النشاط واللياقة البدنية

التمرين المنتظم مفيد لأكثر من مجرد محيط خصرك، لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، يمكن أن يقلل أيضًا من ضغط الدم ويعزز صحة قلبك، وكلاهما مهم لمنع تلف الكلى.

2. إدارة نسبة السكر في الدم

قد يُصاب الأشخاص المصابون بداء السكري، أو حالة تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، بتلف الكلى، عندما لا تستطيع خلايا جسمك استخدام الجلوكوز (السكر) في الدم، تضطر كليتيك إلى العمل بجهد أكبر لتصفية الدم. على مدى سنوات من الجهد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أضرار تهدد الحياة.

ومع ذلك، إذا تمكنت من التحكم في نسبة السكر في الدم ، فإنك تقلل من خطر التلف، أيضًا، إذا تم اكتشاف الضرر مبكرًا، يمكن للطبيب اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الإضافي أو منعه.

3. مراقبة ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب تلف الكلى، إذا حدث ارتفاع ضغط الدم مع مشكلات صحية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول ، فقد يكون التأثير على جسمك كبيرًا.

القراءة الصحية لضغط الدم هي 120/80، يقع ارتفاع ضغط الدم بين تلك النقطة و 139/89، قد تساعد التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي في خفض ضغط الدم في هذه المرحلة.

إذا كانت قراءات ضغط الدم لديك أعلى من 140/90 باستمرار ، فقد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم، يجب أن تتحدث مع الطبيب حول مراقبة ضغط الدم بانتظام ، وإجراء تغييرات على نمط حياتك، وربما تناول الأدوية .

4. مراقبة الوزن وتناول نظام غذائي متوازن

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معرضون لخطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية التي يمكن أن تلحق الضرر بالكلى. وتشمل مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الكلى.

قد يساعد اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم واللحوم المصنعة والأطعمة الأخرى التي تضر بالكلى في تقليل مخاطر تلف الكلى، ركز على تناول المكونات الطازجة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي، مثل القرنبيط والتوت والسمك والحبوب الكاملة والمزيد.

5. شرب الكثير من السوائل

شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، يشجعك على البقاء رطبًا، يعتبر تناول الماء بانتظام وثابت أمرًا صحيًا لكليتيك.

يساعد الماء على إزالة الصوديوم والسموم من كليتيك. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

اهدف إلى تناول ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 لتر في اليوم.

6. لا تدخن

يدمر التدخين الأوعية الدموية في الجسم، هذا يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وإلى الكليتين.

كما أن التدخين يعرض كليتيك لخطر متزايد للإصابة بالسرطان. إذا كنت تدخن وتوقفت عن التدخين ، فسوف تنخفض مخاطرك، ومع ذلك ، سوف يستغرق الأمرسنوات للعودة إلى مستوى الخطر لشخص لم يدخن قط.

7. قم بفحص وظائف الكلى إذا كنت في خطر كبير

إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بتلف الكلى أو أمراض الكلى ، فمن الجيد إجراء اختبارات وظائف الكلى بانتظام، قد الفئات التالية من الفحص المنتظم:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

الأشخاص الذين ولدوا بوزن منخفض عند الولادة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو لديهم أفراد من العائلة

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم أو لديهم تاريخ عائلي

الأشخاص الذين يعانون من السمنة

الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يكون لديهم تلف في الكلى

يعد اختبار وظائف الكلى المنتظم طريقة رائعة لمعرفة صحة الكلى وللتحقق من التغييرات المحتملة، يمكن للتغلب على أي ضرر أن يساعد في إبطاء أو منع الضرر المستقبلي.