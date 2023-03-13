أضرار الكلى والأوعية الدموية.. أبزر 7 أسئلة شائعة عن أمراض الكلى

لا تساعد الكلى في طرد السموم من الجسم فحسب ، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم، العلاقة بين ضغط الدم
ووظيفة الكلى أكثر ارتباطًا مما نتوقعه.
وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى إجهاد الأوعية الدموية في كليتك وبمرور الوقت يمكن أن تصبح أضيق وأكثر تيبسًا. ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى ولا يدرك الكثير من الناس هذه الحقيقة.
ما هي العلاقة بين وظائف الكلى وضغط الدم؟
ارتفاع ضغط الدم له تأثير ضار على كل عضو، في الكلى، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تضييق الأوعية الدموية ، وهي حالة تعرف باسم الانقباض، يمكن أن يؤدي هذا الضيق في النهاية إلى إتلاف الأوعية الدموية في الكلى وإضعافها ويؤدي إلى انخفاض تدفق الدم.
هل يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم مؤشراً على وجود خلل في وظائف الكلى؟
يعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض الكلى وأمراض الكلى في مراحله الأخيرة، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية في الكلى، مما يجعل التخلص من جميع الفضلات والسوائل الزائدة أمرًا صعبًا للغاية، يمكن أن يؤدي هذا السائل الزائد إلى زيادة ضغط الدم ، مما يتسبب في مزيد من الضرر.
ما مدى شيوع تلف الأوعية الدموية في الكلى بسبب ارتفاع ضغط الدم المستمر؟
يعد تلف الأوعية الدموية شائعًا جدًا في الكلى لدرجة أن ارتفاع ضغط الدم هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا لمرض الكلى المزمن بعد مرض السكري.
كيف يمكن للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي حماية الكلى؟
تعد متلازمة التمثيل الغذائي أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض الكلى المزمن. أفضل نهج هو إجراء فحص روتيني منتظم مرتين في السنة والذي يتضمن فحوصات الدم وكذلك الفحوصات الجسدية، سيساعد هذا في الكشف المبكر والعلاج. هذا بالإضافة إلى تغيير الأنماط الغذائية (الخضار والفواكه في النظام الغذائي العادي) ، والالتزام بالتمارين الرياضية (معتدلة الشدة 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام في الأسبوع) 6-8 ساعات من النوم ، والإقلاع عن التدخين وتجنب الإفراط في تناول الكافيين، ويشمل ذلك أيضًا فقدان الوزن (إذا تم تحديده) الرقابة الصارمة على تناول الملح وارتفاع ضغط الدم والسيطرة الصارمة على مرض السكري
هل يمكن أن يؤدي تغيير تناول الملح إلى إحداث فرق كبير في ضغط الدم والوقاية من أمراض الكلى؟
وفقًا للأبحاث السريرية الحالية ، فقد ثبت أن تقييد تناول الملح (<5.8 جم يوميًا) مفيد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى على المدى القصير، إذا استمرت هذه العادة على مدى فترة زمنية أطول ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير سريريًا في تطور مرض الكلى.
ما الدور الذي يلعبه الماء في الحفاظ على ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بخلل في وظائف الكلى؟
يلعب تنظيم الماء دورًا مهمًا في مرضى الكلى، يمكن أن تؤدي زيادة تناول الماء في وجود انخفاض إنتاج البول إلى زيادة ضغط الدم، بينما يساعد الماء في إزالة السموم من الدم (إزالة السموم والفضلات)، بما في ذلك الصوديوم الزائد ، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم. .
كيف يتعرض مرضى القلب أو أمراض التمثيل الغذائي الأخرى مثل السكري لخطر الإصابة بخلل في وظائف الكلى؟
جميع الأمراض الثلاثة لها عوامل خطر مماثلة ، والتي تشمل العادات الغذائية غير السليمة ، ونمط الحياة الخامل ، وقلة النوم المناسب ، وتدخين السجائر ، واستهلاك الكحول ، والتاريخ العائلي وما إلى ذلك. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الكلى ببطء من خلال التأثير على قدرة الترشيح ، مما يؤدي إلى لأمراض الكلى، عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح ، يتم وضع مزيد من الضغط على القلب والعكس صحيح.
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