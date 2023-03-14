واشنطن: لا علم لدينا بدوافع موسكو بعد حادث البحر الأسود

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأمريكية، إنه لا علم لها بداوفع موسكو بعد حادث البحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن طائرة مقاتلة روسية اصطدمت بجزء من مسيرة عسكرية أمريكية ما أجبرنا على إسقاطها فوق البحر الأسود، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود، وأن التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة.