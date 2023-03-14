اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 مارس 2023 07:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: لا علم لدينا بدوافع موسكو بعد حادث البحر الأسود

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:22 م
واشنطن: لا علم لدينا بدوافع موسكو بعد حادث البحر الأسود الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات الأمريكية، إنه لا علم لها بداوفع موسكو بعد حادث البحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن طائرة مقاتلة روسية اصطدمت بجزء من مسيرة عسكرية أمريكية ما أجبرنا على إسقاطها فوق البحر الأسود، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود، وأن التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة.


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة