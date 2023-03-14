هل تعانى خمول النوم فى الصباح؟.. اعرف 5 طرق تخلصك من هذا الشعور

كتبت: شيماء عبد المنعم

هل تساءلت يومًا عن سبب الشعور بالارتباك فى الدقائق القليلة الأولى من الاستيقاظ؟، يقول الخبراء إن "خمول النوم"، يمكن أن يكون السبب، حيث يوضح مارتن سيلى، الرئيس التنفيذي لشركة MattressNextDay، "هذا الشعور الممل يمكن أن يستمر حوالى 30 دقيقة، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من حرمان النوم، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول للتخلص من هذا الشعور"، حسبما نشر موقع "ديلي ميل".

وأضاف الإخصائي البريطاني "يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب وراء الشعور بالثقل، من عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، ولكن لا يزال من الممكن الحصول على ليلة نوم جيدة"، وكشف مارتن عن نصائحه وحيله للتخلص من الخمول فى الصباح



5 طرق لنوم صحي

1 . لا تضغط على زر الغفوة

على الرغم أنه قد يكون من المغري الاستمتاع بـ"خمس دقائق إضافية" فقط، إلا أن مارتن يحث الناس على التخلص من زر الغفوة، بالرغم أنك قد تكون قادرًا على العودة إلى النوم، إلا أنه لن يفيدك ، وأوضح الخبير أن "ضبط المنبه في المستقبل لمدة خمس أو عشر دقائق لا يمنح جسمك فرصة للعودة إلى دورة النوم الطبيعية".

2. تأكد من تحديد وقت القيلولة بشكل صحيح

لا يوجد شيء يضاهي القيلولة لتجعلنا نشعر بالانتعاش.. لكن التوقيت هو كل شيء إذا كنت لا تريد أن ينتهي بك الأمر بنمط نوم متقطع، وأوضح مارتن أولاً يجب أن تنام لمدة 20 دقيقة كحد أقصى، لان الوقت الأطول قد يعرضك لخطر الوقوع في نوم عميق، وهو ما يسبب هذا الشعور المترنح إذا استيقظت في منتصفه.

3.

تغيير طريقة استخدامك للمنبه

المنبه هو أول ما تسمعه عند الاستيقاظ، لذا فإنه يستحق أن تتأكد من تحسينه لمساعدتك على النهوض من السرير، وبينما يبدو أن رنينًا صاخبًا ومُنشطًا فكرة جيدة، لكن يقول مارتن أنه إذا استيقظت بهذا الشعور الصاخب فستقضي نهار صاخب، وبدلاً من ذلك، يوصي بشيء "مهدئ ومريح".

4. لا تذهب إلى الفراش جائعا

أوضح مارتن أن الجوع يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس، ولكنه يجعل من الصعب عليك النوم بسرعة، والذهاب إلى الفراش على معدة فارغة سيضع المزيد من الضغط على جهازك الهضمي ويجعل من الصعب على جسمك الاسترخاء فى الليل، علاوة على ذلك، قد تستيقظ وأنت تشعر بالدوار الشديد بسبب اشتهاء جسمك للطعام بمجرد استيقاظك.

5. توقف عن تناول الكافيين قبل النوم بـ6 ساعات

يقول خبير النوم أن نصف عمر الكافيين يبلغ حوالي خمس ساعات، هذا يعني أنه إذا كان لديك فنجان في الساعة 12 ظهرًا، فسيظل نصف الكافيين في نظامك عند الساعة 5 مساءً "حتى لو لم تستهلك المزيد من الكافيين بعد تلك الفترة الزمنية"، وحث مارتن على أنه "إذا كان ذلك ممكنًا، تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين في وقت متأخر من بعد الظهر وساعات المساء حتى يتسنى لجسمك وقتًا للتمثيل الغذائي قبل حلول موعد النوم".