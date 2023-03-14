اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بأوسيم ومنشأة القناطر.. صور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:23 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بأوسيم ومنشأة القناطر.. صور نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركزي منشأة القناطر وأوسيم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافطة.

وشملت جولة النائب، تفقد الشوارع الخلفية بمجلس المدينة تمهيدا لبدء أعمال الرصف، وتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق برقاش الخطاطبة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية.

وتابع نائب المحافظ، الموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه الشرب بمدينة منشأة القناطر وخطوط المياه بطريق المناشي الخطاطبة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تجارب تشغيل المحطة ودخولها الخدمة.

وتفقد نائب المحافظ أعمال التوسعة والرصف بطريق طراد النيل بمركز أوسيم، موجها بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والرصف والالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة، وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور علي الطريق.

رافق نائب المحافظ، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والمصرية للاتصالات والشركات المنفذة للأعمال.

أعمال التطوير بطرق الجيزة
أعمال التطوير بطرق الجيزة

 

تطوير الطرق بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر
تطوير الطرق بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر

 

تطوير الطرق في الجيزة
تطوير الطرق في الجيزة

 

رصف وتطوير الطرق بمركز أوسيم
رصف وتطوير الطرق بمركز أوسيم

 

مشروعات التطوير بمراكز الجيزة
مشروعات التطوير بمراكز الجيزة

 

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بأوسيم ومنشأة القناطر
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بأوسيم ومنشأة القناطر

طريق طراد النيل

أوسيم

منشأة القناطر

تطوير الطرق

محافظ الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يتفقد مستوى الخدمات بمستشفى أم المصريين.. صور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:42 م

محافظ الجيزة: رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بحي العمرانية

الإثنين، 13 مارس 2023 11:18 ص

تعرف على خطة محافظة الجيزة لرصف الشوارع الضيقة بالإنترلوك

الإثنين، 13 مارس 2023 05:00 ص

محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

السبت، 11 مارس 2023 05:50 م

محافظ الجيزة: إطلاق أسماء ثلاثة شهداء على مرافق عامة تخليداً لذكراهم

السبت، 11 مارس 2023 12:14 م

محافظة الجيزة: إصلاح كسر بماسورة مياه فى العمرانية

الجمعة، 10 مارس 2023 03:27 م

محافظ الجيزة: نستهدف إقامة 4 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان"

الجمعة، 10 مارس 2023 01:14 م

محافظ الجيزة: محور كمال عامر هدية الدولة للمواطنين

الخميس، 09 مارس 2023 02:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة