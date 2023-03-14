مقتل شخصين وإصابة 9 فى حادث دهس بمقاطعة كيبيك الكندية

وكالات الأنباء

قُتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب، فى مدينة أمكى الصغيرة فى كيبيك، حسبما أعلنت الشرطة الكندية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة فى كيبيك هيلين سان بيير، حسبما نقلت "سكاى نيوز"، إن رجلا يبلغ 38 عاما اعتُقِل في مكان الواقعة، موضحة أن التحقيق جار لتحديد ملابسات المأساة.

وأضافت "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد".

وقعت المأساة بعد الساعة 15,00 (19,00 ت ج) في وسط مدينة أمكي التي يقطنها ما يزيد بقليل عن ستة آلاف نسمة وتقع في شمال شرق مدينة كيبيك.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عددا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا آخرين.

وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستّيني والآخر سبعينيّ، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أطفال بين الجرحى.