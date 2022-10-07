اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 11:27 م
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إصابة شخص فى إطلاق نار قرب فندق بمحافظة كيبيك الكندية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 11:15 م
إصابة شخص فى إطلاق نار قرب فندق بمحافظة كيبيك الكندية الشرطة الكندية
كتب محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام كندية بوقوع إطلاق للنار بالقرب من فندق فى محافظة كيبيك الكندية، أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح.
 
وقالت الأجهزة الأمنية في كيبيك إن حادث إطلاق النار وقع ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي في موقف سيارات تابع لفندق "إستيريل ريزورت" على بعد نحو 100 كلم شمالي مدينة مونتريال.
 
وأفادت إذاعة كندا بأن 3 مجهولين أطلقوا النار على 3 آخرين في موقف السيارات، ثم تواروا عن الأنظار على متن سيارة سوداء.
 
وكانت التقارير الأولية تتحدث عن صابة 3 أشخاص نتيجة الحادث، لكن أمن كيبيك أكد إصابة شخص واحد فقط برصاص.
 
وأوضح في بيان أن جروحه بليغة، لكنها لا تهدد حياته.

الشرطة الكندية

كندا

أخبار كندا

كيبيك



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