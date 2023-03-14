مصرع موظف بشئون العاملين بتعليم الأقصر سقط من الطابق الخامس إثر غيبوبة سكر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مديرية التربية والتعليم بمنطقة العوامية فى مدينة الأقصر، اليوم، الثلاثاء، مصرع موظف بشئون العاملين بالمديرية إثر سقوطه من الطابق الخامس بالمديرية بعد إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف لموقع المديرية وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لفحصها من رجال الطب الشرعي لحين صدور قرار من النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بسقوط موظف بشئون العاملين في مديرية التربية والتعليم بمنطقة العوامية، ويدعى "طه" ويبلغ من العمر 50 سنة من الطابق الخامس إثر إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارة إسعاف، والتي قامت بنقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لفحصها من رجال الطب الشرعى لحين صدور قرار بالتصريح بالدفن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه فى منطقة المنشية بوسط مدينة الأقصر، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع خلال اللهو داخل منزله، وعلى الفور تم نقله بعد الحادث لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتوفى الطفل خلال محاولة إسعافه وعلاجه بالمستشفى، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الإسعاف يفيد بنقل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات ويدعى "ياسين" لمستشفى الكرنك التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الرابع فى منزل بمنطقة المنشية بوسط المدينة، وتوفي الطفل خلال محاولة إسعافه وعلاجه بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



