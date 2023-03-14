محافظ أسيوط يتفقد إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي بتكلفة 266 مليون جنيه

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مستشفى منفلوط النموذجي الجديد بتكلفة إنشاءات 266 مليون جنيه وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات إستكمال الأعمال والتي يجرى انشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم تنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 .

رافق المحافظ خلال الجولة النائب الدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب ،والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ،والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط ،ومحمد عبدالغني رئيس مركز ،ومدينة منفلوط وعبد التواب محمد نائب رئيس مركز منفلوط والدكتور إيهاب عبدالحكم مدير مستشفى منفلوط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى المستشفى الجديد من أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى فضلاً عن استكمال أعمال تركيب شبكات الأكسجين والغازات واستمع من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ التي وصلت إليها مشددًا على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن كما التقى المحافظ مدير المستشفى ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع وطالبهم بسرعة نهو الأعمال ومراعاة المعايير القياسية في أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان والتي من المقرر الانتهاء من الأعمال والتسليم الابتدائي للمستشفى 30 أغسطس 2023.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مستشفى منفلوط النموذجي تم إنشاؤها على مساحة 12 ألفًا و726 متر وتضم أقسام (الاستقبال والطوارئ ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة ، الحضانات ، المناظير ، العلاج الطبيعي ، الأشعة ، المعامل ، بنك دم ، صيدلية) بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما لافتًا إلى أن المستشفى سيعمل بطاقة 151 سريرًا من ضمنهم 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و4 غرف عمليات و2 وحدة مناظير كما يضم المستشفى سكن للأطباء.

وأوضح محافظ أسيوط إنه يتابع بصفة مستمرة أعمال إنشاء المستشفى معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجدول الزمني المقرر وتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة سابقًا لخدمة أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتي يبلغ عددها 136 وحدة ومركز صحي ما بين تطوير واحلال كلي يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات للمواطنين.