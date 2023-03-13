محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات تحسباً للتقلبات الجوية

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات، والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لأية تقلبات جوية بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدءًا من غدًا الثلاثاء 14 مارس 2023 وحتى نهاية موجة الطقس السئ.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل غرفة العميات الرئيسية ،وغرفة إدارة والأزمات بالديوان العام والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء كافة الجهات المعنية وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية قد تحدث ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات وعلى تواصل مستمر مع لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.

كما وجه اللواء عصام سعد جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات جوية سواء أتربة أو نشاط للرياح أو سقوط أمطار خاصة على الطرق السريعة والمرور والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية معلنًا عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أة رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg مع نشر كافة البيانات والنشرات الاعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والتواصل مع كافة وسائل الاعلام الرسمية لاطلاعهم على آخر المستجدات.