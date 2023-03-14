لماذا يجب زيادة تناول المغنيسيوم من أجل صحة الأمعاء؟

كتبت ميرفت رشاد

المغنيسيوم مادة مغذية ذات شعبية كبيرة في عالم الصحة على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث تظهر الأبحاث أن مدخولنا قد انخفض بشكل كبير من خلال الزراعة الصناعية، وظهور الأطعمة عالية المعالجة، بالنظر إلى نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الحالات المزمنة، من الخلل الوظيفي العصبي إلى أمراض القلب، وإليك الفوائد الصحية للمغنيسيوم، وفقًا لما نشره موقع "wellandgood".

قالت الدكتورة ويندي تروبو، متخصصة الجهاز الهضمى، إن المغنيسيوم مهم جدًا لصحتنا العامة، هناك الآلاف من التفاعلات الكيميائية التي تحدث في أجسامنا كل يوم والتي تتطلب المغنيسيوم، يمكن أن يظهر النقص في هذا المعدن بطرق يلاحظها الناس حقًا، مثل الصداع والقلق والمتلازمة السابقة للحيض والإمساك وغير ذلك.

توضح الدكتورة تروبو، أن المغنيسيوم يمكن أن يفعل المعجزات لتحسين صحة الأمعاء ، حيث أن شكل السترات من المعدن يسحب الماء إلى الجهاز الهضمي ويؤدي إلى تقلص العضلات في عملية تسمى التمعج. هذه العملية ضرورية للسماح للجسم بهضم العناصر الغذائية وامتصاصها بشكل صحيح مع التخلص من النفايات والتخلص من البكتيريا غير المرغوب فيها في الوقت المناسب.

وأضافت أنه من المهم إعطاء الأولوية للمغنيسيوم من أجل الحفاظ على هذه العملية في شكل قمة ، ولكن علينا أن نعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لتلبية البدل الغذائي الموصى به (RDA) وهو 310-320 مجم - وحتى أكثر إذا كنت حامل.

تؤدي معالجة الأطعمة المحتوية على المغنيسيوم وغليها إلى انخفاض محتواها بالإضافة إلى ذلك ، قد يعاني الأفراد الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة النباتية أو الأسماك أو أولئك الذين يعانون من أمراض مختلفة ، مثل داء كرون أو السكري أو الاضطرابات الهضمية ، من مشاكل في الامتصاص وبالتالي يكون تناولهم أقل.

بالإضافة إلى زيادة تناولك للأطعمة الكاملة الغنية بالمغنيسيوم - مثل الخضراوات الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والأفوكادو وأنواع معينة من الأسماك، أولئك الذين يتطلعون بشكل خاص إلى تعزيز صحة أمعائهم يجب أن يسألوا عن مكمل المغنيسيوم في شكل سترات.