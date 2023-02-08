علامات نقص عنصر المغنيسيوم فى الجسم.. كيف تحصل عليه من طعامك؟

كتبت فاطمة ياسر

ما هي أهمية مكملات المغنيسيوم؟ يقول خبراء إن الأعراض مثل صعوبة النوم والتوتر وتشنج العضلات وانخفاض الطاقة كلها علامات على أنك تعاني من نقص مكمل المغنيسيوم. ووفقًا لهؤلاء لا يستهلك معظمهم الكمية الموصى بها من المغنيسيوم لدعم احتياجات الجسم، كما تشير التقديرات إلى أنه في البلدان المتقدمة ، يعاني ما بين 10-30٪ من السكان من نقص طفيف في المغنيسيوم.

فالمغنيسيوم هو واحد من العديد من المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة، وهو ضروري لمساعدة أكثر من 300 إنزيم على تنفيذ العديد من العمليات الكيميائية في الجسم ، بما في ذلك تلك التي تنتج البروتينات ، وتدعم العظام القوية ، وتتحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم ، وتحافظ على صحة العضلات والأعصاب . يعمل المغنيسيوم أيضًا كموصل كهربائي يساعد القلب على ضربات القلب وتقلص العضلات.

وبالنظر إلى مدى أهمية المغنيسيوم للجسم ، إذا لم تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مجموعة من المشكلات الصحية، ولكن على الرغم من أن معظمنا ربما يعاني من نقص في المغنيسيوم إلى حد ما ، فإن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تناول المكملات الغذائية للتأكد من حصولك على ما يكفي. في الواقع ، مع التخطيط الصحيح ، يمكن لمعظمنا الحصول على كل المغنيسيوم الذي نحتاجه من الأطعمة التي نتناولها، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

ما هي علامات نقص المغنسيوم؟

لا يتم تشخيص معظم الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم لأن مستوياته في الدم لا تعكس بدقة مقداره المخزن بالفعل في خلايانا، و ناهيك عن أن علامات انخفاض مستويات المغنيسيوم لديك تصبح واضحة فقط بحلول الوقت الذي تعاني فيه من نقص، وتشمل الأعراض الضعف وفقدان الشهية والتعب والغثيان والقيء، ولكن الأعراض التي لديك وشدتها ستعتمد على مدى انخفاض مستويات المغنيسيوم لديك، إذا تُرك نقص المغنيسيوم دون رادع ، فإنه يرتبط بزيادة خطر الإصابة بعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام والسكري من النوع 2 والصداع النصفيومرض الزهايمر.

وبينما يمكن لأي شخص أن يصاب بنقص المغنيسيوم ، فإن مجموعات معينة أكثر عرضة للخطر من غيرها - بما في ذلك الأطفال والمراهقين وكبار السن والنساء بعد انقطاع الطمث .

ونظرًا للعديد من المشكلات التي يمكن أن تحدث بسبب انخفاض مستويات المغنيسيوم ، فمن المهم التأكد من أنك تحصل على ما يكفي في نظامك الغذائي.

وتعتمد الكمية الموصى بها من المغنيسيوم التي يجب أن يستهلكها الشخص يوميًا على عمره وصحته .، ولكن بشكل عام ، يجب أن يحصل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19-51 على 400-420 مجم يوميًا ، بينما يجب أن تستهدف النساء 310-320 مجم.

وعلى الرغم من أن الفاكهة والخضراوات تحتوي الآن على كمية أقل من المغنيسيوم مما كانت عليه قبل 50 عامًا - وتزيل المعالجة حوالي 80٪ من هذا المعدن من الأطعمة ، فلا يزال من الممكن الحصول على كل المغنيسيوم الذي تحتاجه في نظامك الغذائي إذا كنت تخطط بعناية.

وتحتوي الأطعمة مثل المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفول والخضراوات ذات الأوراق الخضراء والحليب والزبادي والأطعمة المدعمة على الكثير من المغنيسيوم، و تحتوي أونصة واحدة من اللوز وحده على 20٪ من احتياجات المغنيسيوم اليومية للبالغين.

بينما سيتمكن معظمنا من الحصول على كل المغنيسيوم الذي نحتاجه من الأطعمة التي نتناولها ، و قد تحتاج مجموعات معينة (مثل كبار السن ) وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية معينة إلى تناول مكملات المغنيسيوم ، و لكن من المهم التحدث مع طبيبك قبل البدء في تناول المكملات.