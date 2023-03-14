كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية تنظم قافلة طبية وندوة بمؤسسة البنات فى شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

نظمت كلية طب الأسنان جامعة المنوفية ، ندوة توعوية وقافلة طبية فى إطار احتفالات الكلية بيوم صحة الفم العالمى، تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، حيث نظمت رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر قافلة طبية إلى مؤسسة البنات بشبين الكوم.

وأشارت الدكتورة رباب مبارك إلي أن القافلة تاتي ضمن أهداف كلية طب الأسنان بنشر الوعي بالعناية بصحة الفم والأسنان لدي كافة طوائف المجتمع وفئاته العمرية واستمرارًا لاحتفالها باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان.

كما أكدت عن أن نجاح طبيب الأسنان فى جذب الأطفال وكسب ثقتهم والتواصل معهم بطريقة علمية سليمة هو الأساس فى نجاح علاج طب الأسنان للأطفال باستخدام التخدير الموضعي وتجنب تعرض الأطفال للتخدير الكلى.

شارك في القافلة الدكتور أحمد عادل مدرس طب الفم وعلاج اللثة، حيث ألقي محاضرة توعية عن كيفية العناية بالفم والأسنان، والدكتور محمود يونس والدكتور أحمد القاضى، والدكتورهادى كمال، والدكتورة رشا محمد، حيث قاموا بتوقيع الكشف الطبي علي فتيات المؤسسة وتشخيص الحالات.

كما قدمت الكلية بعض الهدايا للدار من مواد غذائية وملابس، وقدمت شركة سيجنال عينات معجون أسنان على الفتيات.

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية طب الأسنان ندوة توعوية تحت عنوان "الأطفال وصحة الفم والأسنان "بالتعاون مع كلية التمريض جامعة المنوفية، وإشراف الدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة أمال شحاتة عميد كلية التمريض، والدكتورة رانيا عزمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى سويدان رائد أسرة طلاب من أجل مصر.

ناقشت الندوة، كيفية التعامل مع الأطفال والطرق المثلى لاستقبالهم بعيادة طبيب الأسنان وكيفية تشجيعهم للعناية بصحة الفم والأسنان، وكيف تكون زيارة طبيب الأسنان للأطفال زيارة مسلية وممتعة ويستطيع الطبيب إنجاز عمله بسهولة.

كما تناولت الندوة أهمية الأسنان اللبنية فى الأطفال وكيفية تطورها ونموها ودور هيئة التمريض بوحدات الرعاية الصحية الأولية بتوعية الأمهات بضرورة متابعة طبيب الأسنان منذ اليوم الأول لظهور الأسنان بفم الطفل وتناولت أيضًا الأمراض الجسدية المرتبطة بمشاكل الفم والأسنان والعادات الخاطئة وكيفية التغلب عليها لضمان صحة والفم والأسنان.

حاضر فى الندوة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض الدكتورة أمل عبد الرازق والدكتورة رضا الفيشاوى.