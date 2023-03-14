9 متقدمين لمنصب عميد كلية الطب بالمنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية – محمود شاكر

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الطب والمنوط بها إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل هذا المنصب، وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور صقر أحمد صقر رئيس جامعة المنوفية الأسبق.

ويمثل المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد عبدالوهاب السيد من جامعة المنصورة، الدكتور على صبور من جامعة عين شمس، ويمثل كلية الطب فى عضوية اللجنة الدكتور سعيد الملاح الأستاذ المتفرغ بقسم علم الجراحة العامة.

وتضم قائمة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الطب كل من: الدكتور محمد النعمانى أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية، الدكتور محمد مجاهد أستاذ ورىيس قسم جراحة التجميل والحروق، الدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق واستاذ جراحة العظام، الدكتور هشام المزار أستاذ بقسم طب وجراحة العيون.

كما تضم قائمة المتقدمين الدكتور أيمن اللحلح أستاذ ورئيس قسم الامراض المتوطنة، الدكتور محمود قورة أستاذ بقسم الباطنة العامة والكلى وعميد الكلية السابق، الدكتور أيمن عبيد أستاذ جراحة العظام، الدكتور أحمد عبدالمنعم أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور حسام النعمانى أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.