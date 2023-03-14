عناوين منافذ السلع المتنقلة فى الجيزة.. اعرف الأقرب لمنزلك قبل شهر رمضان

كتبت - مرام محمد

أيام قليلة باتت تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، لذلك يحرص كثير من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة، وعليه أطلقت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين عددا من المنافذ المتنقلة فى المراكز والأحياء والقرى تتيح السلع بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة في الجيزة...

- شارع همفرس في بولاق الدكرور

247-عمارة 6 أكتوبر

- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

- بجوار قسم شرطة العياط – العياط

- شارع المحطة – العياط

- شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

- مركز ومدينة البدرشين

- أمام المحكمة بمركز العياط

- أول شارع المنشية طوابق فيصل

- شارع النصر في إمبابة

- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

- كعابيش الطوابق فيصل

- كوم بكار اخر فيصل – الهرم

- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

- 50 أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

- شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

- الشوبك الشرقي الصف

- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

- مدخل المستقبل أكتوبر

- شارع أو الليل بولاق الدكرور

- مدخل المستقبل 6 أكتوبر

- جزيرة محمد السوق الوراق

- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

- منشية البكاري الهرم

- الطالبية الهرم

- زاوية أو سويلم العياط

- سلم المطافي المنيب

- فيصل بولاق الدكرور

- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

- زاوية أبو سويلم العياط

- 800 فدان 6 أكتوبر