طرح 5 منشآت سياحية في دمياط بنظام المزايدة العلنية منتصف مارس

دمياط - هيثم مراد

أعلن ديوان عام محافظة دمياط عن طرح عدد من المنشآت صالحة للاستخدام في مجال السياحة داخل مدينة رأس البر للتعاقد بنظام المزايدة العلنية، وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 مارس الجاري بقاعة الاجتماعات داخل المقر المؤقت لديوان عام محافظة دمياط، وجاءت مدة الانتفاع ثلاث سنوات لبعض الأماكن وأربع سنوات لأماكن أخرى.

وأوضح الإعلان عن الأماكن وطرق التقديم والاشتراطات المطلوبة من أجل إتمام الاشتراك والاستفادة من تلك المنشآت، ويعرض "اليوم السابع" في السطور القادمة أبرز الشروط الواجب توافرها من أجل التقديم لجلسة المزايدة الخاصة بمنشآت رأس البر داخل محافظة دمياط .

وبلغ عدد الاماكن التي تم الإعلان عنها خمس منشآت عبارة عن مطعم وثلاث كحال صغيرة، ومنشأة "الجربي السياحي" السياحية

- اقتناء كراسة الشروط والتي قدرت بمبلغ 299 جنيها شاملة ضريبة القيمة المضافة وطابع الشهيد ودعم ذوى الهمم

- دفع التأمين الخاص عن كل منشأة على حدة حال قيام المشترك بالتقدم لشغل أكثر من مكان.

- دفع 50 ألف جنيه كتأمين دخول المزاد عم كل محل من المحال الثلاث

- تسديد 100 ألف جنيه كتأمين عن المطبخ والمطعم

- تسديد 120 ألف جنيه كتأمين عن منشأة "الجربي السياحي" السياحية

- تقديم السجل التجاري الخاص بالشخص المتقدم

- تقديم الإقرار المتواجد داخل كراسة الشروط مصحوبا بالبطاقة الضريبية للشخص المتقدم

- طلب كراسة الشروط من إدارة التعاقدات داخل ديوان عام محافظة دمياط قبل جلسة المزايدة ب 24 ساعة على الأقل

- مدة التعاقد عن المحال ثلاث سنوات كذلك عن تاجير المطعم

- مدة التعاقد على منشأة "الجربي السياحي" أربع سنوات

- يسدد قيمة 10% من قيمة المبلغ حال ريو المزايدة على أحد المشاركين كتأمين نهائي يمتد طوال مدة التعاقد