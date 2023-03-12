طرح 28 محلا للمزايدة العلنية داخل سوق شطا بدمياط.. اعرف التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن طرح عدد من المحال التجارية بسوق شطا العمومى، وذلك بنظام المزايدة العلنية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك فى الجلسة المنعقدة منتصف مارس الجارى بقاعة الاجتماعات.

وتضمن إعلان محافظة دمياط عن طرح 28 محلا تجاريا متنوعا مابين 5 محلات بسوق الخضر والفاكهة، 3 محلات شباب الخريجين، 9 محال بسوق الأسماك، 9 محال بالواجهة الخاصة بالسوق، إلى جانب طرح كافتيريا دورين وعدد من المخازن داخل السوق، وذلك بنظام جلسات المزايدة العلنية داخل مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

ويقدم "اليوم السابع" فى هذا التقرير الشروط الواجب توافرها من أجل المشاركة فى هذا الامر والتى جاءت على النحو التالى:

- يتم شراء كراسة الشروط بإجمالى 350 جنيها والتى تشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة المقدرة ب 14% من إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط قبل موعد جلسة المواد بيوم على الأقل

- يتم تقديم الإقرار المرفق داخل كراسة الشروط مصحوبا بدفع قيمة التأمين اللازم للمزاد والتى جاءت كالتالى

- 2000 جنيه مصرى قيمة تأمين محلات واجهة السوق

- 2000 جنيه مصرى قيمة تأمين محلات شباب الخريجين

- 10 آلاف جنيه قيمة تأمين محلات الخضراوات والفاكهة والأسماك

- 10 آلاف جنيه قيمة تأمين الكافتيريا

- تقديم السجل التجارى والبطاقة الضريبية بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية ام وجدت على أن يتعهد المتقدم إحضارها حال طلبها من قبل الجهات المعنية

- يسدد من يرسو عليه المزاد قيمة 10% من إجمالى القيمة الكلية الراسى بها المزاد كتأمين نهائى سارى طوال مدة العقد وذلك فور إعلان نتائج الجلسة

- مدة العقد ثلاث سنوات