اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:24 م
أكرم القصاص
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ضبط 11 ألف صاروخ نارى و84 ألف عبوة بسبوسة وفانيليا فى حملة تموينية بطنطا

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:50 ص
ضبط 11 ألف صاروخ نارى و84 ألف عبوة بسبوسة وفانيليا فى حملة تموينية بطنطا المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية المهندس برئاسةةمحمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية ضمت مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية لضبط المخالفين والخارجين على القانون وتكثيف الحملات التموينية بمدينة طنطا والاطمئنان على مدى توافر السلع الغذائية الأساسية والصالحة للاستهلاك ومكافحه تجار الألعاب النارية أثناء قدوم شهر رمضان المبارك والتى تؤدى إلى الأضرار بمستخدميها لوجود ماده البارود القابل للانفجار.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 11000 إحدى عشر ألفا صاروخ وألعاب نارية بها ماده البارود غير مصرح باستخدامها وبيعها بالمخالفه للقانون الجنائى رقم 50 لسنه 1949 مادة 102 من قانون العقوبات.
 
 
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت محاضر جنحة بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
 
 

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