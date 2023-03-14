اليوم السابع
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ضبط 708 عبوات زيت تموينى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:39 ص
ضبط 708 عبوات زيت تموينى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات .
 
مشددا على ضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .
 
 وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية بناحية مركز أبوحمص أسفرت عن ضبط 708 زجاجة زيت تمويني مدعم و220 عبوة مكرونه قام أحد الأشخاص بتجميعهم  بغير وجه حق  لإعادة بيعهم في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية. 
 
 

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