ضبط سيارة محملة بزيوت طعام مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على صلاحية ومصدر السلع الغذائية المتداولة حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيس الرقابة بحملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط سيارة محملة بزيوت طعام مجهولة المصدر أمام أحد المطاعم، وتم تحريز 3 براميل زيوت طعام، و10 جراكن زيت طعام، بإجمالى 350 لتر زيت طعام مجهول المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة، وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت التوسع فى افتتاح أفرع معرض "أهلا رمضان" حيث افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "أهلا رمضان" رقم 13 ، الكائن بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية الجديد، طريق أبيس مدخل سموحة، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ونستعرض فى السطور التالية أماكن فروع معارض" أهلا رمضان" بمحافظة الإسكندرية :

1- المول التجارى بمحطة مصر ، بحى وسط

2-مجمع وهدان بالمنشية ، حى وسط

3- مجمع الأزاريطة بحى وسط

4- مجمع استهلاكى سيدى مسعود بحى العامرية أول

5- مجمع استهلاكة البيطاش بحى العجمى

6- مجمع استهلاكى أبو العباس بحى الجمرك

7- مجمع استهلاكى على القطا بجليم ،حى شرق

8- مجمع استهلاكى طريق الحرية بجناكليس ، حى شرق

9- مجمع استهلاكى كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى ،حى شرق

10- مجمع استهلاكى السيوف بحى المنتزة أول

11- مجمع استهلاكى ابوطالب بأبو قير ،حى المنتزة أول

12- معرض " اهلا رمضان" بميدان محمد نجيب ، سيدى بشر ، حى المنتزة أول

13- معرض " اهلا رمضان" الكائن بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية الجديد، طريق أبيس مدخل سموحة