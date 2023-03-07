ضبط بدال تموينى بالإسكندرية جمع الأرز المدعم بغرض البيع بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على البقالين التموينيين للحفاظ على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط بدال تموين قام بتجميع كمية 380 كجم من الأرز وحجبه بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة،و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.