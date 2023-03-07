اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:15 م
أكرم القصاص
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ضبط بدال تموينى بالإسكندرية جمع الأرز المدعم بغرض البيع بالسوق السوداء

الثلاثاء، 07 مارس 2023 02:16 م
ضبط بدال تموينى بالإسكندرية جمع الأرز المدعم بغرض البيع بالسوق السوداء جانب من المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على البقالين التموينيين للحفاظ على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين 
 
وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط بدال تموين قام بتجميع كمية 380 كجم من الأرز وحجبه بغرض البيع بالسوق السوداء  لتحقيق أرباح غير مشروعة،و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.
 
من جهه أخرى تابعت الأجهزة الرقابية بالمديرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
 
 وأصدر وكيل الوزارة  تعليمات لجميع الإدارات التموينية و إدارة التجارة الداخلية بالمديرية للتنسيق و القيام  بحملات على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية و الاعلان عن الأسعار الجديدة و لم ترصد اى مشاكل او ازدحام و تسير الأمور بشكل طبيعى 
 
 
 

 


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