"صحة الوادى الجديد" تختتم أعمال قافلة طبية مجانية في الموشية ضمن حياة كريمة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء، عن ختام قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الموشية التابعة لمركز الداخلة، وذلك فى عدد من التخصصات الطبية تضمنت الباطنة والرمد والأطفال والجلدية والنساء والولادة والأنف والأذن والعظام على أن يكون الكشف الطبي بأسبقية الحجز ويتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والاكثر احتياجا.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أعلنت عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، على مدار يومين، ضمن مبادرة حياة كريمة العلاجية، والتى أسفرت عن علاج 356 حالة مرضية، وإحالة 6 حالات أخرى لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة حيث تضمنت القافلة 9 تخصصات طبية شملت باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، أنف وأذن، أسنان، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة،والتحاليل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

كما جرى تنفيذ قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، بقرى أبو منقار والكفاح التابعتين لمركز الفرافرة، والتى جرى فيها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1012 حالة مرضية، وإحالة 25 حالة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات القاهرة، حيث تضمنت القافلة 8 تخصصات طبية لعلاج المرضى في تلك القافلة الطبية المجانية.