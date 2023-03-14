سحب قرارات الجزاءات الموقعة على العاملين بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أصدر قرارًا بسحب قرارات الجزاءات الموقعة على العاملين بالمحافظة، مراعاة للبعد الاجتماعي وبمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ، سحب القرارات الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملي بديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتي 15 مارس الجارى بحد أقصى 5 أيام، مع مراعاة ما يترتب على ذلك من آثار.

وأضاف المحافظ، أنه بالنسبة للقرارات الصادرة بتوقيع جزاء أكثر من من 5 أيام يتم عرض مذكرة تفصيلية علينا بكل حالة على حدة، شارحة لموضوع المخالفة ومؤيدة المستندات، علي ان يكوم العرض شخصى بمعرف رئيس الوحدة المحلية او مدير المديرية المختص.

وأعلن المحافظ عن تشديد العقوبة على الموظف الذى تم سحب الجزاءات الموقعة عليه، تنفيذا لهذا القرار حال إرتكابه لأى مخالفة أخرى قبل نهاية العام الحالي.