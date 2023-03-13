محافظ شمال سيناء يفتتح الجناح الفندقي الجديد بمدرسة العريش الفندقية

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء واللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء الجناح الفندقي الجديد بمدرسة العريش الفندقية.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ان الجناح يضم 10 غرف تحتوى على 30 سريرا.

كما افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إنطلاق الحصاد لموسم الزراعة بمشتل مدرسة الشهيد المواطن محمد أيمن بكير الزراعية.

أوضح المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني بشمال سيناء انه تم زراعة 10 أفدنة بينها 5 طماطم، 3 شعير، 2 كنتالوب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انه تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سير العمل بمدرسة آل جرير الإبتدائية بقرية الروضة برفقة الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية.

وواصلت مديرية التربية والتعليم بشمال بتنفيذ الجلسات التوعوية لمشروع الحماية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمدارس ادارتي العريش وبئر العبد، و تم استهداف( 7 )مدارس بعدد (1543) طالب (49) فصل، وهى مدارس الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات،

25 يناير الرسمية للغات.

ومدارس ادارة العريش وهى مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الاعدادية بنين، والشهيد طارق اسماعيل الاعدادية المشتركة، ومدارس ادارة بئر العبد، وهى العبد الاعدادية بنين، سلمانة الاعدادية المشتركة، العبد الثانوية المشتركة، و قامت ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتنسيق والاشراف على تنفيذ الجلسات بالتعاون مع وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بالمحافظة .

وسبق إطلاق تنفيذ الحملة، عقد اجتماعاً تنسيقياً لتفعيل مشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة بمدارس شمال سيناء، والإتفاق على أن المدارس المستهدفة 68 مدرسة للمرحلتين الإعداديه والثانوية، وشارك فى الإجتماع التنسيقى، السيد العدل مشرف المحافظة لوحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بشمال سيناء، ومروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والمنسق العام لمديرية التربية والتعليم لمشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة وعاصم السيد مسئول متابعة الموهوبين ومصطفى هريدي مسئول التعلم الذكى وإيمان عبدالعظيم مسئول الموهوبين.