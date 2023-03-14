رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية يفتتح مجموعة عيادات بالمنوفية

كتب: محمد الأحمدى

افتتح الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مجموعة من العيادات والوحدات الطبية، بالإضافة لتفقده الأقسام والخدمات المختلفة بمستشفى هرمل التذكاري بمنوف التابعة للقطاع الطبي للكنيسة الأسقفية بحضور الدكتور سمير رزق الله مدير المستشفى.

واطلع رئيس الأساقفة على برنامج الباطنة، والذى يأتى بالتعاون مع هيئة CAAP المختصة بتدريب الأطباء بإفريقيا، إذ قدم الدكتور إيهاب موريس المدير الطبي للبرنامج ومدير الهيئة شرحاً تعريفياً لما يتضمنه البرنامج، هذا بالإضافة لوحدة الأسنان الجديدة والتي انطلقت بإسم Dr. Jean-Richard Attia، إذ تتضمن عيادتين ومزودة بأحدث الأجهزة والأدوات.

حضر حفل الافتتاح الدكتور دانو مسئول مدرسة التمريض ووفد من الأطباء والإداريين العاملين بالمستشفى، بالإضافة لمجدي أبو السعد مدير المدرسة الأسقفية بمنوف وجانيت شمعي مديرة مدرسة المنارة لذوي الاحتياجات الخاصة والشماس جوزيف هارفى.