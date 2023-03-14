اليوم السابع
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رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية يفتتح مجموعة عيادات بالمنوفية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:41 ص
رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية يفتتح مجموعة عيادات بالمنوفية المطران سامى فوزى يفتتح عيادات مستشفى هرمل
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مجموعة من العيادات والوحدات الطبية، بالإضافة لتفقده الأقسام والخدمات المختلفة بمستشفى هرمل التذكاري بمنوف التابعة للقطاع الطبي للكنيسة الأسقفية بحضور الدكتور سمير رزق الله مدير المستشفى.
 
واطلع رئيس الأساقفة على برنامج الباطنة، والذى يأتى بالتعاون مع هيئة CAAP المختصة بتدريب الأطباء بإفريقيا، إذ قدم الدكتور إيهاب موريس المدير الطبي للبرنامج ومدير الهيئة شرحاً تعريفياً لما يتضمنه البرنامج، هذا بالإضافة لوحدة الأسنان الجديدة والتي انطلقت بإسم Dr. Jean-Richard Attia، إذ تتضمن عيادتين ومزودة بأحدث الأجهزة والأدوات.
 
حضر حفل الافتتاح الدكتور دانو مسئول مدرسة التمريض ووفد من الأطباء والإداريين العاملين بالمستشفى، بالإضافة لمجدي أبو السعد مدير المدرسة الأسقفية بمنوف وجانيت شمعي مديرة مدرسة المنارة لذوي الاحتياجات الخاصة والشماس جوزيف هارفى.
 
افتتاح العيادات
افتتاح العيادات

الإفتتاح
الإفتتاح

تفقد المطران سامى فوزى
تفقد المطران سامى فوزى

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

جانب من تفقد المطران سامى
جانب من تفقد المطران سامى

زيارة المطران سامى
زيارة المطران سامى

وصول المطران سامى
وصول المطران سامى

 


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

مستفى هرمل

افتتاح عيادات مستفى هرمل



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