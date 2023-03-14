دراسة تؤكد: التمارين الرياضية أكثر فاعلية من أدوية الاكتئاب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن التمارين الرياضية أكثر فاعلية من أدوية علاج الاكتئاب والقلق، واستعرضت الدراسة المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي أكثر من 1000 تجربة بحثية لفحص آثار النشاط البدني على الاكتئاب والقلق والضيق النفسي وتوصلت إلى أن التمارين وسيلة فعالة لعلاج مشاكل الصحة العقلية - ويمكن أن تكون أكثر فعالية من الأدوية أو الاستشارة.

وبحسب موقع neurosciencenews وجد الباحثون أن ممارسة الرياضة 150 دقيقة كل أسبوع لأنواع مختلفة من النشاط البدني (مثل المشي السريع ورفع الأثقال واليوجا) يقلل بشكل كبير من الاكتئاب والقلق والضيق النفسي، مقارنة بالرعاية المعتادة (مثل الأدوية).

وقد لوحظت أكبر التحسينات (كما تم الإبلاغ عنها ذاتيًا من قبل المشاركين) في الأشخاص المصابين بالاكتئاب وفيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الكلى والنساء الحوامل وبعد الولادة والأفراد الأصحاء، على الرغم من ظهور فوائد واضحة للجميع.

وجد الباحثون أنه كلما زادت كثافة التمرين ، زادت فائدته، على سبيل المثال ، المشي بوتيرة سريعة ، بدلاً من المشي بوتيرة عادية.

وتتمتع ممارسة الرياضة لمدة ستة إلى 12 أسبوعًا بأكبر قدر من الفوائد ، وليس لفترات أقصر، تعتبر التمارين طويلة المدى مهمة للحفاظ على تحسينات الصحة العقلية.

عند مقارنة حجم فوائد التمرينات بالعلاجات الشائعة الأخرى لحالات الصحة العقلية تشير النتائج إلى أن التمرين أكثر فعالية بنحو 1.5 مرة من العلاج الدوائي أو السلوك المعرفي.

علاوة على ذلك ، تتمتع التمارين الرياضية بفوائد إضافية مقارنة بالأدوية ، مثل انخفاض التكلفة وتقليل الآثار الجانبية وتقديم مكاسب إضافية للصحة البدنية ، مثل وزن الجسم الصحي وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والعظام والفوائد المعرفية لصحة الدماغ.

يُعتقد أن التمرينات تؤثر على الصحة العقلية من خلال مسارات متعددة ، وبتأثيرات قصيرة وطويلة المدى. مباشرة بعد التمرين ، يتم إفراز الإندورفين والدوبامين في الدماغ.

على المدى القصير ، يساعد هذا في تعزيز الحالة المزاجية وتخفيف التوتر.

على المدى الطويل ، يؤدي إطلاق النواقل العصبية استجابةً للتمارين الرياضية إلى حدوث تغييرات في الدماغ تساعد في تحسين الحالة المزاجية والإدراك ، وتقليل الالتهاب ، وتعزيز وظائف المناعة ، والتي تؤثر جميعها على وظائف الدماغ والصحة العقلية.

يمكن أن يؤدي التمرين المنتظم إلى تحسين النوم، والذي يلعب دورًا حاسمًا في الاكتئاب والقلق كما أن له فوائد نفسية ، مثل زيادة احترام الذات والشعور بالإنجاز ، وكلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.