هل تعاني من الحموضة والانتفاخ؟.. إليك العلاج

كتبت فاطمة ياسر

يساهم نمط الحياة المجهد وقلة التمارين الرياضية والأطعمة منخفضة الجودة بشكل كبير في مشاكل الحموضة والانتفاخ، وفيما يلي 3 علاجات بالأيورفيدا للمساعدة في علاج الارتجاع والحموضة المعوية والإنتفاخ، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " indiatoday".

تعد الحموضة والانتفاخ من أكثر الاضطرابات شيوعًا التي يعاني منها معظم الناس كل يوم تقريبًا، وعلى الرغم من أن الانتفاخ هو الشعور بالامتلاء في المعدة، إلا أن الحموضة قد تترافق مع حرقة في المعدة أو شعور مؤلم خفيف في الصدر.

أوضح الدكتور ديكس سالفيا، خبير العلاجات بالأيورفيدا، والذي شارك في ثلاثة علاجات يمكن أن تساعد في تخفيف الحموضة عند البالغين، وأضاف الدكتور سافاليا أن الحموضة هي علامة على أن الناس قد اعتبروا عملية الهضم أمرًا مفروغًا منه وأن الكثيرين قد تعرضوا للخطر بشأن جودة الطعام الذي يتناولونه.

وفي هذه الأيام، اعتبر الناس أن هضمهم أمرًا مفروغًا منه وينغمسون في أي نوع من المواد الغذائية التي يصادفونها ، دون النظر إلى جوعهم وكمية ونوعية الطعام، كما أن أسلوب الحياة المجهد وعدم ممارسة الرياضة يلعبان دورًا هنا. ومن ثم ، ليس فقط البالغين والأفراد المسيطرين على البيتا ولكن حتى الأطفال والمراهقين يعانون من الحموضة.