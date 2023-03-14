خليك واعى.. لا صحة لحذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة (إنفوجراف)

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.



خليك واعى

الشائعة:

ترددت أنباء عن إصدار وزارة التربية و التعليم

قرارا بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023

الحقيقة:

نفت وزارة التعليم تلك الأنباء

أكدت أن المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة

كما هى دون حذف أى أجزاء

سيؤدى الطلاب الامتحانات فى شهر يونيو 2023

فى جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملة

ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة