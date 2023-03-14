اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لحذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة (إنفوجراف)

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:29 م
خليك واعى.. لا صحة لحذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة (إنفوجراف) خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

خليك واعى
خليك واعى
 
الشائعة:
ترددت أنباء عن إصدار وزارة التربية و التعليم 
قرارا بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023
 
الحقيقة:
نفت وزارة التعليم تلك الأنباء
 
أكدت أن المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة
كما هى دون حذف أى أجزاء 
 
سيؤدى الطلاب الامتحانات فى شهر يونيو 2023 
فى جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملة
 
ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة

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