حملات توعية ضمن فعاليات الأسبوع المائى 2023 بقرية شرويدة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب الشرقية ، استمرار فعاليات الأسبوع المائي مارس 2023 والمُقام تحت رعاية محافظ الشرقية بالتنسيق والتعاون بين الشركة ومديريات " التربية والتعليم - الصحة - الأوقاف - الثقافة - الشباب والرياضة - والأوقاف"، والأزهر الشريف والكنيسة وجهاز شؤون البيئة لتوعية المواطنين بمسئولية الحفاظ على المياه و التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي والتأكيد على أهمية ترشيد المياه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لسد العجز المائي والحفاظ على مواردها.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن فعاليات الاسبوع المائي تضمنت تنظيم ندوات توعية وورش عمل لتعلم مبادئ السباكة الخفيفة بقصر ثقافة الزقازيق ومطرانية الزقازيق ومنيا القمح بمدينة الزقازيق وكنيسة الشهيد ماري جرجس بمدينة منشأة أبو عمر وكنيسة العذراء مريم بمركز فاقوس وذلك للتوعية بترشيد استهلاك المياه وطرق التخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي .

وكذلك تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية بمدرسة السادات الابتدائيةبقرية شرويدة شملت لعبة المتحري الصغير ومسرح العرائس والكروت والعجلة الدوارة وارسم ولون والسلم والثعبان بحانب قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع فرع الثقافة بالشرقية بعمل رسم جرافيتي للتوعوية وذلك علي جدران المدارس والمنشآت الحكومية بالقرية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام قطاع المعامل والجودة بالشركة بعمل زيارات ميدانيه وحملات طرق ابواب لأخد عينات عشوائية من المنازل وتحليلها ومطابقتها بالمعايير القياسية لجوده مياه الشركة وكذلك عمل استطلاعات لآراء العملاء وحصر الشكاوي والتعريف بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الحصول على كوب مياه نظيف , لافتا الي أن الحملة تستهدف كافة المواطنين بمختلف الأعمار السنية للتعرف علي مشكلاتهم المتعلقة بقطاعي مياه الشرب أو الصرف الصحي وحلها بمعرفة فرق العمل المتخصصة بالشركة.