حياة كريمة..47 مدرسة جديدة و10 مجمعات خدمية ومحطات كهرباء ومياه بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس سامى معجل رئيس مجلس ومدينة الحسينية ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهدافها تحققت على أرض الواقع من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار، إلى الانتهاء من إنشاء 15 كوبري الربط بين القري بالمركز والتوابع فى الشرقية، حيث بلغت نسبة الأعمال 100%، وإجمالي المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة بلغت 607 مشروع تنفذ داخل 41 قرية، 139 مشروع بالصرف الصحى و62 مشروع فى مجال مياه الشرب و34 مشروع فى مجال الكباري وتبطين الترع و47 مدرسة جديدة بإجمالى 613 فصل و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى و31 فى مجال الصحة والإسعاف و10 مجمعات مصالح حكومية و10 مجمعات زراعية و84 مشروع فى مجال الكهرباء.