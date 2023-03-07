اليوم السابع
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حياة كريمة..47 مدرسة جديدة و10 مجمعات خدمية ومحطات كهرباء ومياه بالشرقية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:00 ص
حياة كريمة..47 مدرسة جديدة و10 مجمعات خدمية ومحطات كهرباء ومياه بالشرقية كبارى داخل القرى
الشرقية - فتحية الديب

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قال المهندس سامى معجل رئيس مجلس ومدينة الحسينية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهدافها تحققت على أرض الواقع من خلال تحسين جودة  الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأشار، إلى الانتهاء من إنشاء 15 كوبري الربط بين القري بالمركز والتوابع فى الشرقية، حيث بلغت نسبة الأعمال  100%، وإجمالي المشروعات التى تم إدراجها  للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة بلغت 607 مشروع تنفذ داخل 41 قرية، 139 مشروع  بالصرف الصحى و62 مشروع فى مجال مياه الشرب و34 مشروع فى مجال الكباري وتبطين الترع و47 مدرسة جديدة بإجمالى 613 فصل و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى و31 فى مجال الصحة والإسعاف و10 مجمعات مصالح حكومية و10 مجمعات زراعية و84 مشروع فى مجال الكهرباء.
 
 

جانب من عمليات التطوير داخل مركز الحسينية بالشرقية (1)
جانب من عمليات التطوير داخل مركز الحسينية بالشرقية
 

جانب من عمليات التطوير داخل مركز الحسينية بالشرقية (4)
 

 

جانب من عمليات التطوير داخل مركز الحسينية بالشرقية (5)

 


بحر البقر

الشرقية

مجلس مركز ومدينة الحسينية

مبادرة حياة كريمة

15 كوبري

مركز الحسينية

المهندس سامى معجل

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