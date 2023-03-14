جامعة الزقازيق تكرم الأمهات المثاليات بقطاع المستشفيات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق 11 أما مثالية من العاملات بالمستشفيات وذلك في إطار الإحتفال بالأم المثالية بمستشفيات جامعة الزقازيق لعام،٢٠٢٣، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات، الدكتور وائل صبري -المشرف العام على الشؤون العلاجية، والوكلاء ومديري المستشفيات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، جميلة إبراهيم مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى أسر الأمهات المكرمات.

وأقيم الحفل بمقر مبنى الجراحة الجديد بمستشفيات جامعة الزقازيق ، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقد جاء اختيار الأمهات المثاليات من خلال اختبارات تم الإشراف عليها من خلال إدارة الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات، طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي، من خلال تقييم الأمهات عن طريق معايير محددة وهي السمعة والأخلاق الحسنة داخل مستشفيات الجامعة وقصة الكفاح مع الأسرة ومستوى مؤهل الأبناء.

وخلال كلمته أكد الدكتور خالد الدرندلى على دور المرأة الهام والحيوي في الأسرة فهى من تحمل على عاتقها المسئولية في إعداد الأجيال بصورة صالحة، فهو صورة طيبة للتقدير الذي تستحقه الأمهات على دورهن و رسالة للاستمرار في العطاء ، معربا عن شكره لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، وما تقدمه للمجتمع والوطن .

كما أشاد رئيس الجامعة بدور الأمهات العاملات في المجالات الطبية المختلفة، كما توجه سيادته بالشكر للقائمين علي الاحتفالية، موضحا أن هذا الحدث يضم لأول مره تكريم أم من ذوي الهمم تقديرا لمجهوداتها العظيمة ودورها الملهم فى حياة الأسرة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد عناني في كلمته أن عيد الأم هو حدث عزيز مترسخ في وجداننا حيث أن كل أم تستحق التكريم، مشيدا بشكل خاص لدور كل الامهات بالأطقم الطبية ودورهن المثالي في العمل.

وأكد الدكتور وليد ندا أن هذا التكريم هو تكريم للمرأة في كل صورها و بأدوارها المختلفة في العمل بداخل المستشفيات، وفي ختام الحفل كرم د.خالد الدرندلي الأمهات المثاليات بإهدائهن دروع التكريم وإلتقاط الصور التذكارية ، تقديرا لدورهن طوال حياتهن مع أسرهن.