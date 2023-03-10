اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 مارس 2023 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الزقازيق تختتم مهرجان الأسر الطلابية بتربية رياضية بنات

الجمعة، 10 مارس 2023 02:53 م
جامعة الزقازيق تختتم مهرجان الأسر الطلابية بتربية رياضية بنات جانب من المهرجان
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت جامعة الزقازيق اليوم، مهرجان الأسر الطلابية بكلية التربية الرياضية بنات تحت شعار "كلنا واحد"  تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبقيادة الدكتورة نشوي نافع القائم  بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة ميرفت رشاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة آمال مرسى وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، بحضور الدكتور عماد شومان مدير عام الكلية، والدكتور سوزان فايز مدير رعاية الشباب، ورؤي رئيس اتحاد الطلاب ورحمة عبد الباري أمين مساعد اللجنة الرياضية العليا وأعضاء الاتحاد، وأسرة طلاب من أجل مصر. 

وتضمن مهرجان الأسر، عروضا رياضية، وتمرينات إيقاعية، وندوات توعوية، وفقرات غنائية، وألعاب ثقافية، ومعروضات فنية، تضمنت انتاج الطالبات من الحرف اليدوية و التابلوهات الفنية.

وفى ختام الاحتفالية، تم  تكريم الفائزات و توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطالبات المتميزات فى جميع الأنشطة  وكان يوماً مميزاً مليئاً بالبهجة والسعادة ، حيث كلل مجهود الطالبات بالنجاح وتحقيق تميزاً ملحوظا.

التكريم
التكريم

 

الطالبات
الطالبات

 

 

جانب من ختام المهرجان
جانب من ختام المهرجان

 

 

طالبات بالمهرجان
طالبات بالمهرجان

 


 

 


مهرجان الأسر الطلابية

كلية التربية الرياضية بنات

جامعة الزقازيق

محافظة الشرقية

اخبار مصر

الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة