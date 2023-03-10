جامعة الزقازيق تختتم مهرجان الأسر الطلابية بتربية رياضية بنات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اختتمت جامعة الزقازيق اليوم، مهرجان الأسر الطلابية بكلية التربية الرياضية بنات تحت شعار "كلنا واحد" تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبقيادة الدكتورة نشوي نافع القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة ميرفت رشاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة آمال مرسى وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، بحضور الدكتور عماد شومان مدير عام الكلية، والدكتور سوزان فايز مدير رعاية الشباب، ورؤي رئيس اتحاد الطلاب ورحمة عبد الباري أمين مساعد اللجنة الرياضية العليا وأعضاء الاتحاد، وأسرة طلاب من أجل مصر.

وتضمن مهرجان الأسر، عروضا رياضية، وتمرينات إيقاعية، وندوات توعوية، وفقرات غنائية، وألعاب ثقافية، ومعروضات فنية، تضمنت انتاج الطالبات من الحرف اليدوية و التابلوهات الفنية.

وفى ختام الاحتفالية، تم تكريم الفائزات و توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطالبات المتميزات فى جميع الأنشطة وكان يوماً مميزاً مليئاً بالبهجة والسعادة ، حيث كلل مجهود الطالبات بالنجاح وتحقيق تميزاً ملحوظا.



التكريم



الطالبات



جانب من ختام المهرجان



طالبات بالمهرجان



