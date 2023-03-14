تركيب قطع المياه الموفرة ورسم جرافيتي ضمن فاعليات الأسبوع المائي فى المنوفية

تواصل الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه تحت شعار النقطة بتفرق، عملها بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لتنفيذ أنشطة توعوية لترسيخ مبادئ الحفاظ على المياه كمورد هام وحيوي، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ولليوم الخامس على التوالي.

وأكد الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب و الصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، أنه تم استكمال الفعاليات بتركيب القطع الموفرة بمركز الشباب والوحدة المحلية ضمن فعاليات الأسبوع المائي، تحت شعار كل نقطة بتفرق، برعاية الشركة القابضة للمياه، حرصا منها على نشر الوعي بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها كمورد حيوي بشكل عملي، وذلك بالتنسيق مع القطاع التجاري بالشركة مؤكدا أن هذه القطع من شأنها العمل على توفير من 30% إلى 50% من كمية المياه المستهلكة.

وذكر، تم تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي بالقرية وتنفيذ رسوم جرافيتي علي سور محطات المياه بالقرية تحمل شعارات تهدف للحفاظ علي المياه وأنشطة تفاعلية مع طلبة المدارس .

يأتي هذا، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه والحملة القومية لترشيد استهلاك المياه التى اطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبمشاركة وزارة الإسكان، والري، والتربية والتعليم، والأوقاف، والبيئة، والثقافة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية.