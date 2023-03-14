"تربية جامعة الزقازيق" تنظم ندوة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقدت كلية التربية جامعة الزقازيق اليوم ندوة تعريفية بعنوان "الكشف المبكر لسرطان الثدي" حاضر فيها الدكتور أحمد عبدالرحيم النجار أستاذ طب الأورام وأمراض الدم بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وفي ضوء التعاون المثمر بين كليتي الطب البشري والتربية بالجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وإشراف الدكتورة فاتن فاروق عبدالفتاح عميد كلية التربية ، والدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد عبدالله الفقي وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور السيد أبو هاشم وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

في بداية اللقاء تناول الدكتور عبدالرحيم: التعريف بسرطان الثدي والفرق بين الورم الحميد والورم السرطاني متطرقا إلى العوامل التي تؤدي إلى زيادة الاحتمال بالإصابة بسرطان الثدي، مشيرا إلى العوامل التي يمكن تجنب معدلات الإصابة به، وأعرض الاصابة، وطرق الكشف المبكر عنه، والفحص الذاتي لسرطان الثدي وأهميته وتشخيصها، وتقديم العديد من النصائح والارشادات لجميع الحضور لتجنب الإصابة به.

وفي نهاية اليوم قدمت الدكتورة فاتن فاروق الشكر لكل من ساهم في نجاح الندوة وقدمت درع الكلية لكلا من: الدكتورة أمل عطا والدكتور أحمد عبدالرحيم النجار، كما تقدمت بالشكر والتقدير لكلا من: الدكتور أحمد منصور مدير عام الكلية والدكتورة مروة أيوب مدير رعاية الشباب بالكلية ، و الدكتور محمد شوقي، كما قدمت الشكر لكل أعضاء اتحاد طلاب الطلاب برئاسة الطالب أحمد السيد والطالب محمد السيد وأسرة من أجل مصر.