وأعرب بوتين في برقيته اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام روسية، عن تقديره العالي للتصميم الصلب والراسخ للمشاركين في المؤتمر على مقاومة حملة الكراهية للروس والرغبة في تطوير الحوار والتعاون الإنساني المفيد بشكل متبادل.

يُذكر أن ممثلي عن أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، يشاركون في المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لـ"محبو روسيا"، الذي تبدأ أعماله في العاصمة الروسية (موسكو) اليوم.

وتهدف هذه الحركة الدولية، بحسب المنظمين، إلى توحيد الذين يجمعهم التعاطف مع روسيا من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية، والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية.

ميدانيا.. قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو - وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن القوات الروسية أطلقت صاروخًا على منطقة كراماتورسك التابعة للإقليم؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

ونشر كيريلينكو -في تغريدة عبر موقع "تليجرام" الالكتروني - صورًا للدمار.. وكتب:" قُتل شخص وأصيب ثلاثة على الأقل في هجوم صاروخي في الصباح على كراماتورسك" موضحا أن القوات الروسية تسببت يوم أمس الإثنين في مقتل ثلاثة من سكان دونيتسك وجرح 14 آخرين.

وكانت روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم 4 مناطق شرقي أوكرانيا هي: "لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا" بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتي قال أمينها العام أنطونيو جوتيرش إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي".