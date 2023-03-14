بريطانيا تضاعف أسطول الغواصات النووية بموجب اتفاق "Aukus"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة تليجراف، أن حجم أسطول الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في بريطانيا من المتوقع أن يتضاعف، حيث تم الكشف عن خطط لسبع سفن جديدة بتكلفة 1.3 مليار إسترليني لكل منها بموجب اتفاق "Aukus"، و من المتوقع أن تكون أولى السفن الجديدة صالحة للإبحار بحلول نهاية عام 2030 ، وستستلم أستراليا سفنها في أوائل الأربعينيات.

قال العاملون في مجال الدفاع انه لمواجهة القوى الصينية المتزايدة، تحتاج المملكة المتحدة إلى استبدال ما يصل إلى 19 غواصة من الجيل التالي مصممة بريطانيًا ، والمعروفة باسم الغواصة الغاطسة للسفينة النووية.

كان ريشي سوناك في الولايات المتحدة للمشاركة في قمة ثلاثية مع جو بايدن وأنتوني ألبانيز ، رئيس الوزراء الأسترالي ، للتوقيع على اتفاقية أوكوس التاريخية لتطوير غواصات مسلحة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية للبحرية الأسترالية.

وفي حديثه، أصر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أن بلاده ملتزمة بـ "إجراء سريع وقوي" لمواجهة أي تهديد للمصالح الوطنية للمملكة المتحدة من الصين ، حيث حدد مراجعته المتكاملة "المحدثة" بشأن السياسة الخارجية والدفاعية للمملكة المتحدة.

ومع ذلك ، انتقد كبار نواب حزب المحافظين موقف الحكومة بشأن الصين في المراجعة ، بعد أن توقف سوناك عن وصف الصين بالخطيرة ، وبدلاً من ذلك أشار إلى بكين على أنها "تحدي".

وفي حديثه في سان دييجو ، قال سوناك: "الصين دولة ذات قيم مختلفة اختلافًا جوهريًا عن قيمنا. وهو يمثل تحديا للنظام العالمي. ولهذا السبب من الصواب أن نكون متيقظين لذلك ، ونتخذ خطوات لحماية أنفسنا ، وحماية قيمنا ، والدفاع عن قيمنا وحماية مصالحنا " وأضاف أن المراجعة المتكاملة الجديدة تجعل هذا "واضحًا تمامًا".

وألمح سوناك إلى أنه قد يتبع خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال حظر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي TikTok على الهواتف والأجهزة الحكومية، وقال إن بريطانيا "ستنظر فيما يفعله حلفاؤنا" عندما يتعلق الأمر بمراجعة وجود منصة مشاركة الفيديو المملوكة للصين على معدات الموظفين"