انطلاق حملة "احميها من الختان" بقرى مدينة برج العرب فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، تنفيذ الفرع حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى مركز ومدينه برج العرب

وأضافت أن فاعليات الحمله إنطلقت اليوم وإستهدفت قرى بهيج و مدينه برج العرب و الغربانيات وأبو صير وحوض سكرة والتكامل والمركزيه وعبد الباسط عبد الصمد، بمركز ومدينة برج العرب "مشروع تنميه الأسرة المصرية" بإجمالي 2500 زيارة مستهدفة، و4766 سيدة ورجل وطفل.

وشارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس وأعضاء لجنة الحماية بالإضافة إلى القيادات الدينية من والواعظات والراهبات و خادمات الكنيسة.

حيث تم توعية الأهالي بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.

والجدير بالذكر أن الحملة سوف تستمر خلال الفترة من 14 إلى 16مارس 2023، بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بهدف التوعية بمخاطر ختان الاناث.