الكشف على 1800 مريض فى قافلة علاجية بقرية 37 الدرافيل بالدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشي

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 12،13 مارس 2023 في قرية 37 الدرافيل مركز بلقاس، والتى تبعد عن مستشفى بلقاس 40كم تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1866 مريضاً.

وضمت 11عيادة منهم 6 عيادات متنقلة : ( 2 باطنة- 2 اطفال - رمد - تنظيم أسرة) و5 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وجاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 324، أطفال 298، عظام 212، جراحة 171، أنف وأذن 173، رمد 131،جلدية 171 أسنان ، 219، تنظيم أسرة 167

كما تم إجراء عدد 366 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 40 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 115 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 20 قرارًا للعلاج على نفقة دولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية، 130 حالة استبيان.