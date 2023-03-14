اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:30 م
أكرم القصاص
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الكشف على 1800 مريض فى قافلة علاجية بقرية 37 الدرافيل بالدقهلية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:03 م
الكشف على 1800 مريض فى قافلة علاجية بقرية 37 الدرافيل بالدقهلية جانب من العيادات المتنقلة
الدقهلية :محمد الحبشي

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وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 12،13 مارس 2023 في قرية 37 الدرافيل مركز بلقاس، والتى تبعد عن مستشفى بلقاس 40كم  تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1866 مريضاً.
 
وضمت 11عيادة  منهم 6 عيادات متنقلة : ( 2 باطنة- 2 اطفال - رمد - تنظيم أسرة)  و5 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وجاء بيان القافلة كالتالي :
 
باطنة 324، أطفال 298، عظام 212، جراحة 171، أنف وأذن 173، رمد  131،جلدية 171 أسنان ،  219، تنظيم أسرة  167
كما تم إجراء عدد  366 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 40  حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 115 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 20  قرارًا  للعلاج على نفقة دولة.
 
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية، 130 حالة استبيان.
 
الكشف علي أحد المواطنين
الكشف علي أحد المواطنين

المشاركات من الفريق الطبي
المشاركات من الفريق الطبي

جانب من العيادات المتنقلة
جانب من العيادات المتنقلة

صرف العلاج
صرف العلاج

عيادة الجراحة والمسالك_1
عيادة الجراحة والمسالك_1

عياده الباطنه المتنقله_2
عياده الباطنه المتنقله_2

عياده الرمد المتنقله
عياده الرمد المتنقله

عياده العظام، والجلديه
عياده العظام، والجلديه

عياده تنظيم الأسره
عياده تنظيم الأسره
 
 

مديرية الصحة

صحة الدقهلية

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بلقاس

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