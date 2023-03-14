تقديم الرعاية الطبية لـ1112 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز طنطا.. صور

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، و بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 1112 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 69 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي فى التخصصات التالية : 47 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 121 في عيادة طب الأطفال، و 133 بجراحة العظام، و 116 بعيادة الأمراض الجلدية، و 122 بأمراض الباطنة، و 45 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 117 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 25 بعيادة الجراحة العامة، و 45 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 33 بالنفسية والعصبية، 171 بعيادة طب وجراحة العيون ، و 30 بعيادة القلب والأوعية و51 بالأسنان و56 بعيادة التحاليل، كما تم تحويل 69 حالة بواقع 6 جراحة مخ وأعصاب، و2 أطفال ، 6 عظام، 4 جلدية، 8 باطنة، 3 مسالك بولية ،6 انف واذن وحنجرة ، 4 جراحة عامة، 4 الصدر، 4نفسية وعصبية،14 طب وجراحة العيون، 2 قلب وأوعية دموية ، و6 أسنان .

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 17 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.