القاهرة الإخبارية: الخارجية الأمريكية تستدعي سفير روسيا بسبب حادث البحر الأسود

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الخارجية الأمريكية تستدعي سفير روسيا على خلفية حادث البحر الأسود.

وفى وقت سابق قال وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن طائرة مقاتلة روسية اصطدمت بجزء من مسيرة عسكرية أمريكية ما أجبرنا على إسقاطها فوق البحر الأسود، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود، وأن التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة.