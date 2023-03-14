اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة أحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:08 م
السجن المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة أحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج محكمة- أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ا.ف"18 سنة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه باحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ع.ا" بأن قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما أحدث به عاهة مستديمة فى استئصال الطحال بنسبة 10% بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز اخمبم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض مما أحدث عاهة مستديمة وذلك بسبب مشاجرة بين الطرفين فقام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بضربه، ما أحدث به عاهة مستديمة تتمثل في  استئصال الطحال بنسبة 10،% وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ج"و"ا.ا"و"ع.ت.ى"بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ع.س" بأن تعدوا عليه بالضرب بعصا شوم بدائرة مركز طهطا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه أثر التعدى عليه بالضرب بعصا شوم وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه فقاموا بالتعدى عليه بالضرب مما أحدث إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق 
 

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