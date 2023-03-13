المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ا.ج"و"ا.ا"و"ع.ت.ى"بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ع.س" بأن تعدوا عليه بالضرب بعصا شوم بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه أثر التعدى عليه بالضرب بعصا شوم وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه فقاموا بالتعدى عليه بالضرب مما أحدث إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ى.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100الف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش المخدر والهيروين كما عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته وبمواجهته اعترف بإلاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.