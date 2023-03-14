"الدقهلية" الأولى فى تقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة.. التفاصيل

الدقهليه شريف الديب

احتلت محافظة الدقهلية المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى أعداد المتقدمين لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة، بعد سلسلة كبيرة من الحملات التى قامت به المحافظة على المخالفات لاستعادة هيبة الدولة وفرض السيطرة على كل حالات التعدى، ومن يخالف ويستولى على أراضى الدولة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، أن الدقهلية تحتل المركز الأول على مستوى المحافظات فى تقنين املاك الدوله، حيث بلغ اجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنين واضعى اليد على املاك الدوله لتقنين أوضاعهم حتى الآن 6,957 آلاف طلب، وقد تم الانتهاء من تحرير 5,254 طلب وتسلميهم إلى المواطنين، وجار الانتهاء.

وعن طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمه من المواطنين، وعن إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها ؟ وكم عدد الطلبات التى تم الانتهاء من فحصها ومعاينتها وتسلميها إلى المواطنين حتى الآن.

أشار مختار إلى أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين حتى الآن 163 ألف طلب، وعدد الطلبات التى تم فحصها وتسليم نماذج 10 إلى أصحابها 21 ألفا و129 طلب تصالح حتى الآن.

وعن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، التى تم اعتمادها منذ عام 2020 وحتى تاريخه بالنسبة إلى الأراضى التى دخلت الحيز العمرانى، وتوقف العمل عنه بسبب عدم الانتهاء من أعمال التخطيط والتقسيم به،

فأوضح أن إجمالى عدد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية الجديدة والمعدلة التى تم اعتمادها على مستوى المحافظة حتى الآن منذ عام 2020 وحتى تاريخه بلغت 389 مخططا، وبالفعل يتم الإعلان عنه لبدء العمل بتلك المناطق المتوقفة

ومن ناحية أخرى اشار محافظ الدقهلية إلى النقلة الحضارية التى تعيشها مدينة المنصورة مؤكدا على استمرار مشروع "تطوير عواصم المحافظات" بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، متابعاً أنه "مشروع يدعو للفخر ويحول كل منطقة مهملة داخل المحافظة لكيان رائع " مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على إنشاء منطقتين لتسكين الأسر تستوعبان 18 ألف أسرة بتكلفة تتخطى 3.4 مليار جنيه،

و أوضح أن المشروعات الجاريه بمشروع عواصم المحافظات تشمل عددا من المشروعات منها مشروع عمارات على أرض حى شرق المنصوره، حيث يتم انشاء 11 برجا سكنيا بعدد وحدات سكنية 520 وحده، ومشروعات بأرض مساكن الجلاء حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد وحدات سكنيه 717 وحده، واضاف مختار بانه سيتم تنفيذ مشروع اسكان على ارض سجن المنصوره لتوفير وحدات سكنيه للمواطنين لحاجه المحافظه الملحة لوحدات سكنيه، وأشار إلى مشروعات تطوير منطقة (سوق ستوتة) بتكلفة 143 مليون جنيه، و تطوير منطقة سندوب بتكلفة 116 مليون جنيه.