محافظ الدقهلية يحيل 111 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 111 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية، التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن شربين ونبروه وميت سلسيل وأجا والسنبلاوين ودكرنس وتمى الأمديد، وذلك على مدار يومين وقال إن حملات اليوم الاول أسفرت عن تحرير عدد 39 مخالفة شملت 21 محضر نقص وزن، و8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و5 محاضر تصرف فى دقيق (بكمية قدرها 40 شيكارة )، و3 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية، و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، وخلال اليوم الثانى تم تحرير 72 محضر مخالفة تموينية منتوعة، شملت 29 محضر نقص وزن و14 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و1 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها ( 21 شيكارة )، و3 محاضر انتهاء من الإنتاج و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و1 محضر ضرب وهمى بكمية قدرها ( 16500رغيف)، و1 محضر بون صرف، و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و13 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و2 محضر عدم وجود شهادة صحية و2محضر بيع بأزيد من السعر ( سجائر) و1 محضر سلع مجهولة المصدر و1 محضر سلع بدون فواتير وقد تم التحفظ على 1طن فول و36 طبق لحم مفروم وكميات من السجائر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، استمرت اعمال اللجان الخماسية بمراكز ومدن واحياء المحافظة للمرور على المحلات والاسواق ومعارض اهلا رمضان، ففى مركز ومدينة المطرية تم المرور على معرض اهلا رمضان لمتابعة سير العمل به وتذليل العقبات والتاكد من الالتزام بالاسعار المناسبة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.