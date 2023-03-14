الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح نارى فى حلوان

كتب أحمد حسني - كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز "فرد خرطوش" بدون ترخيص، في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 396 لسنة 2021 جنايات التبين، أن المتهم أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص، كما أحرز ذخيرة خرطوش "طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص.

كما شهد ضابط مباحث بقسم شرطة التبين، أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بحث المتهم وبالتوجه حيث علم بمكان تواجده فضبطه، وبتفتيشه عثر على سلاح ناري "فرد خرطوش" يحوي على طلقة داخله، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للسلاح الناري والطلقة بقصد الدفاع عن نفسه.