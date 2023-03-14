وأضاف الجيش اللبناني - في بيان - أن قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهمت عددا من الشقق في منطقة التبانة وتحديدا شارع سوريا، حيث ألقت القبض على 12 شخصا بجرائم حيازة أسلحة ومخدرات وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف.



وأوضح أن المضبوطات سلمت للجهات المختصة وتمت مباشرة التحقيقات.