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التموين: ضخ أكثر من 80 طنا من الدواجن المجمدة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:34 ص
التموين: ضخ أكثر من 80 طنا من الدواجن المجمدة وزاره التموين
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن زيادة الاستهلاك في شهر رمضان بنسبة 50 % من السلع الاستراتيجية، موضحا أنه تم ضخ ما بين 25 إلى 30 طن يوميا من الدواجن في منافذ وزارة التموين بجانب ضخ أطنان من اللحوم السودانية في شوارد وزارة التموين .

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحاته ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك استقرار وإتاحة للسلع ، متابعا :"مستعدون لضخ مزيد من السلع الغذائية قبيل شهر رمضان ومعارض تعرض السلع بسعر التكلفة".

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: مستمرون في العرض والإتاحة وهناك 700 شركة تشارك في المعرض الرئيسى اهلا  رمضان، بجانب ضخ أكثر من 80 طن من الدواجن المجمدة، موضحا أن المعارض والمنافذ مستمرة في توفير السلع خلال شهر رمضان .

فيما قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن الحكومة تقوم بدور كبير للغاية لتوفير السلع الغذائية قبل دخول شهر رمضان ، ولكن البعض يأخذ الدجاج البرازيلي ويقطعها ويبيع البانيه بـ170 جنيها.

وأضاف أيمن محسب خلال البرنامج، أن بعض التجار الطماعين يأخذون حق المواطن البسيط ويشترون الدجاج البرازيلي ويقطعونه لبانيه ويبيعنه بأسعار كبيرة، وهو ما يتطلب من الحكومة تشديد الرقابة.

 

 


التموين

عبد المنعم خليل

مصر

ايمن محسب

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