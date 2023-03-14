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البيت الأبيض: واشنطن ستواصل تنفيذ المهام فوق البحر الأسود

الثلاثاء، 14 مارس 2023 08:28 م
البيت الأبيض: واشنطن ستواصل تنفيذ المهام فوق البحر الأسود بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تنفيد المهام فوق البحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف أن المسيرة الأمريكية كانت في الأجواء الدولية ولم تكن تشكل تهديدا لأي جهة، متابعا: سنواصل خدمة مصالح الأمن القومي الأمريكي في البحر الأسود.

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن العملية العسكرية في أوكرانيا هي من أجل الشعب الروسى الذي يعيش في تلك الأراضي و"معركة وجود" للدولة الروسية.

 

وأضاف في حديث لعمال مصنع تابع لقطاع الطيران المدني في بورياتيا شرقي البلاد، إن "خصومنا سيخلقون مشاكل لنا في المدى المتوسط، وهذه المخاطرة موجودة".

 

وأضاف أن الشركات الغربية التي تركت روسيا كانت تعتقد أن كل شيء سينهار، ولكن هذا لم يحدث، واعتبر أن "السيادة الاقتصادية لروسيا، هي نتيجة كبيرة للعام الماضي".

 

وشدد على أن أساس الاستقرار الروسي "أقوى مما كان أي أحد يعتقد"، وأضاف أن النظام المالي أصبح أقوى، وأن مستوى المبيعات يرتفع في السوق المحلية.

 

 


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